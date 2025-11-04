“La Strambata”, la puntata del 4 novembre 2025: “Mappe del possibile”, l’arte che unisce e cura nel cuore di CagliariConducono Michele Ruffi e Giulio Zasso
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 4 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Melania Cabras – coordinatrice del progetto Artes – “Mappe del possibile”: l’arte che unisce e cura nel cuore di Cagliari
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – Le anticipazioni del TG di Videolina
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto – New York da bere