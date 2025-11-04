Sei persone sono state arrestate tra Orgosolo e Siniscola nell’ambito di un’operazione della polizia di Nuoro contro una banda specializzata in assalti armati a portavalori e bancomat.

Sentenza durissima per un presunto giro di pedopornografia in Gallura: un uomo è stato condannato a 14 anni, e un altro uomo residente a Milano a 8 anni di reclusione.

Un blitz dei Carabinieri di Sestu ha portato al recupero di 9.000 piante di canapa indiana in una serra a Monastir e all’arresto di sette persone.

I pastori sardi insorgono contro le modifiche al disciplinare del pecorino romano DOP, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ritenendo che la tradizione sia piegata al business di pochi.

Nel calcio, il Cagliari è stato sconfitto per 2-0 dalla Lazio all’Olimpico nel posticipo della Serie A.

Nel basket, la società sassarese ha esonerato il coach Massimo Bulleri dopo l’ultima sconfitta della Dinamo

© Riproduzione riservata