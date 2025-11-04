Radiolina
04 novembre 2025 alle 13:43aggiornato il 04 novembre 2025 alle 13:47
Caffè corretto, la puntata del 4 novembre: si parla di Cagliari Calcio e di sicurezza sul lavoroConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 4 Novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista di Radiolina
Gianni Olla, segretario generale Feneal Uil
Aldo Cannas, vice presidente Scienza Società Scienza
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda
