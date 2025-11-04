Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 4 Novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini, giornalista di Radiolina 

Gianni Olla, segretario generale Feneal Uil 

Aldo Cannas, vice presidente Scienza Società Scienza 

Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda 

