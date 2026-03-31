Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 31 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Enrico Pilia – Capo Sport de L’Unione Sarda
  • Mauro Madeddu – giornalista de L’Unione Sarda
  • Manuel Floris – astrofisico
  • Nicola Sitzia – presidente G.S.A. G. Spano
  • Caffè Scorretto
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