radiolina
31 marzo 2026 alle 14:30
La Strambata del 31 marzo: ospite l’astrofisico Manuel FlorisConduce Carlo Alberto Melis
Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 31 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Enrico Pilia – Capo Sport de L’Unione Sarda
- Mauro Madeddu – giornalista de L’Unione Sarda
- Manuel Floris – astrofisico
- Nicola Sitzia – presidente G.S.A. G. Spano
- Caffè Scorretto
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