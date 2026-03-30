Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 30 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Sandrino Porru – Dirigente Sa.Spo.
  • Paolo Carta – Giornalista de L’Unione Sarda
  • Enrico Spanu – Fotografo
  • Enzo Asuni – Social media manager de L’Unione Sarda
  • Il Post de Lunedì 
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