radiolina
30 marzo 2026 alle 16:11
La Strambata del 30 marzo: ospite il fotografo Enrico SpanuConduce Carlo Alberto Melis
Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 30 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Sandrino Porru – Dirigente Sa.Spo.
- Paolo Carta – Giornalista de L’Unione Sarda
- Enrico Spanu – Fotografo
- Enzo Asuni – Social media manager de L’Unione Sarda
- Il Post de Lunedì
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