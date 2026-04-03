Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 3 aprile 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Gino Emanuele Melis – Avvocato
  • Enrico Pilia – Capo pagine sportive L’Unione Sarda
  • Giuseppe Deiana – Giornalista de L’Unione Sarda
  • Marinella Carta – Responsabile struttura Disturbi pervasivi dell’ospedale Brotzu
  • Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it
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