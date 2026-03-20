radiolina
20 marzo 2026 alle 14:26
La Strambata del 20 marzo: ospite il pianista Arturo StaleriConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 20 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Massimo Crivelli, vice direttore de L’Unione Sarda
- Francesca Cortesi, docente UniCA
- Rita Dedola, comitato per il SI’camere penali di Cagliari
- Cristina Ornano, comitato Giusto dire NO
- Arturo Staleri, pianista
- Caffè Scorretto – Il gioco di Pazienza
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