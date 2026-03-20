Egidiangela Sechi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 20 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Massimo Crivelli, vice direttore de L’Unione Sarda
  • Francesca Cortesi, docente UniCA
  • Rita Dedola, comitato per il SI’camere penali di Cagliari
  • Cristina Ornano, comitato Giusto dire NO
  • Arturo Staleri, pianista
  • Caffè Scorretto – Il gioco di Pazienza
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