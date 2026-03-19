radiolina
19 marzo 2026 alle 14:42
La Strambata del 19 marzo: taglio accise, non calano i prezzi del carburante nei distributori sardiConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Meloni, giornalista de L’Unione Sarda
- Stefano Casu, ingegnere
- Flavio Palmas, associazione Padri separati
- Patrizia Luongo, data Hub lead Save the Children
- Enzo Asuni
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