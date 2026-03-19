Egidiangela Sechi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giuseppe Meloni, giornalista de L’Unione Sarda
  • Stefano Casu, ingegnere
  • Flavio Palmas, associazione Padri separati
  • Patrizia Luongo, data Hub lead Save the Children
  • Enzo Asuni
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