Egidiangela Sechi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 17 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giuseppe Meloni – giornalista de L’Unione Sarda
  • Cristina Cabras – criminologa dell’Università di Cagliari
  • Luca Pisano – Psicoterapeuta
  • Monica Scanu – presidente Fai Sardegna
  • Andrea Sechi – giornalista di Videolina
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