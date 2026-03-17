Radiolina
17 marzo 2026 alle 14:47
La Strambata del 17 marzo: la gestione degli aeroporti in SardegnaConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 17 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Meloni – giornalista de L’Unione Sarda
- Cristina Cabras – criminologa dell’Università di Cagliari
- Luca Pisano – Psicoterapeuta
- Monica Scanu – presidente Fai Sardegna
- Andrea Sechi – giornalista di Videolina
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