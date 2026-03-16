radiolina
16 marzo 2026 alle 14:25
La Strambata del 16 marzo: ospite Fausto Durante, segretario generale CGIL SardegnaConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 16 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Massimo Crivelli – vicedirettore de L’Unione Sarda
- Nella Milazzo – segretaria generale FILCAMS Regionale
- Fausto Durante – segretario generale CGIL Sardegna
- Francesca D’Agostino – segretaria regionale FLC
- Luca Neri – giornalista di Videolina
- Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
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