Egidiangela Sechi – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 16 marzo 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.


Ospiti e argomenti trattati:

  • Massimo Crivelli – vicedirettore de L’Unione Sarda
  • Nella Milazzo – segretaria generale FILCAMS Regionale
  • Fausto Durante – segretario generale CGIL Sardegna
  • Francesca D’Agostino – segretaria regionale FLC
  • Luca Neri – giornalista di Videolina
  • Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
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