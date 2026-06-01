Gr regionale, edizione dell’1 giugno 2026 ore 12Le notizie a cura di Lele Casini
Ebola: è risultato negativo il test sul campione di sangue prelevato al cittadino proveniente dal Congo e con i sintomi della malattia. Il sistema sanitario ha funzionato
Castiadas: incidente stradale sulla Sp16. Ferito gravemente un uomo
Migranti: nuovo sbarco nella notte a Teulada
Monserrato: 51enne arrestato per maltrattamenti in famiglia e spaccio di droga
Cagliari: tre Allievi Carabinieri liberi dal servizio sventano un furto
“Informatore Sportivo dalla C alla Promozione“: stasera alle 18:30 su Radiolina e Videolina
Calcio: Ranieri mercoledì verrà proclamato cittadino onorario di Cagliari
Hockey su prato: l’Amsicora femminile cinve a roma e si laurea di nuovo Campione d’Italia