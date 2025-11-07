radiolina
07 novembre 2025 alle 13:17
GR regionale del 7 novembre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 7 novembre 2025 con Lele Casini.
- Samatzai: incidente mortale sulla P5. Nel frontale ha perso la vita un uomo di 61 anni di Guasila. Feriti ma non in pericolo di vita gli occupanti dell’altra vettura, madre e figlio
- Sedini: scoperta dalla GdF una piantagione di marijuana formata da 4600 piante
- Guardia Costiera: due operazioni di salvataggio a largo delle coste sarde per due uomini in pericolo di vita su una nave da crociera e su una nave cargo
- Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
- Calcio: domani il Cagliari a Como, dove in serie A ha sempre perso. Ancora in dubbio Deiola
© Riproduzione riservata