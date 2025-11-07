Le notizie sportive del 7 novembre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: domani la sfida tra Cagliari e Como
  • Calcio, Serie A: le parole di Felici ospite a “Il Cagliari in Diretta”
  • Basket: Dinamo, primo successo in campionato, battuta Cantù
  • Volley: Volley gli impegni delle squadre saede
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – 360” con Carlo Alberto Melis
© Riproduzione riservata