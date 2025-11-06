Gr regionale del 6 novembre, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Villa S.Pietro: incidente mortale sulla rotonda della SS 195. A perdere la vita un uomo di 46 anni di Pula
Tortolì: due feriti in un incidente sulla SS 125
Quartu Sant’Elena: arrestato un noto organizzatore di eventi. Nelle sue abitazioni trovati 27 chili di droga e 42mila euro in contanti
Cagliari: si è costituito il “pirata della strada” che ieri ha investito una donna che attraversava
Meteo: in Sardegna in arrivo la pioggia
Tempio: sabato al Teatro del Carmine protagonista Lella Costa
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari a due giorni dalla trasferta di Como
Pallamano: sconfitta la Raimond SS nel recupero della 5^ giornata
Basket: stasera la Dinamo maschile in campo contro Cantù