Villa S.Pietro: incidente mortale sulla rotonda della SS 195. A perdere la vita un uomo di 46 anni di Pula

Tortolì: due feriti in un incidente sulla SS 125

Quartu Sant’Elena: arrestato un noto organizzatore di eventi. Nelle sue abitazioni trovati 27 chili di droga e 42mila euro in contanti

Cagliari: si è costituito il “pirata della strada” che ieri ha investito una donna che attraversava

Meteo: in Sardegna in arrivo la pioggia

Tempio: sabato al Teatro del Carmine protagonista Lella Costa

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari a due giorni dalla trasferta di Como

Pallamano: sconfitta la Raimond SS nel recupero della 5^ giornata

Basket: stasera la Dinamo maschile in campo contro Cantù

