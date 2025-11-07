Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 7 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini, Giornalista e radiocronista di Radiolina – Gigi Riva, il ricordo dei tifosi e l’attesa per Como-Cagliari
  • Davide Manca, neurologo del Brotzu – Miastenia Gravis in Sardegna: diagnosi precoce e rete sanitaria per curare una patologia sempre più diffusa
  • Ruido, conduttore di Radiolina – EroCaddeo, il talento sardo che conquista X Factor e il cuore dell’Italia
  • Emanuele Dessì, direttore testate giornalistiche Gruppo Unione Sarda – Oliena, ex assessora rimossa: “Sostituita perché incinta”
