Caffè corretto, la puntata del 6 novembre: incidente a Villa San Pietro, muore un uomo di PulaConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 6 Novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina – Il Cagliari prepara la trasferta a Como
Carlo Cicalò – Trapiantato – La storia di Carlo Cicalò, atleta trapiantato due volte
Gianfelice Facchetti – Scrittore – Cagliari: Gianfelice Facchetti presenta il libro dedicato ai “Capitani”
Emanuele Dessì – Direttore testate giornalistiche Gruppo Unione Sarda – Incidente a Villa San Pietro, muore un uomo di Pula.