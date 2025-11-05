Cagliari: maxi operazione della Polizia contro il narcotraffico. Due persone nel mirino. Sequestri per 2 milioni di euro in diverse zone dell’Isola

Politica: oggi in Regione si discute sulla modifica del “ddl aree idonee”. Il 20 novembre l’incontro Regione-Governo sulla vertenza entrate

Murgia: si va verso un nuovo rinvio per l’incidente probatorio sulle tracce genetiche rinvenute sui vestiti di Manuela

Valledoria: evade dai domiciliari per andare al bar. Uomo trasferito a Bancali

Alghero: Gabry Ponte sarà l’artista del concertone di Capodanno

Radiolina e Videolina: Decimo e Gonnesa ospiti di Matteo Vercelli e dell’Informatore sportivo

Calcio: Cagliari al lavoro per preparare la trasferta di Como. Pisacane cerca di recuperare Deiola

Basket: oggi le Women ospitano il Montpellier

© Riproduzione riservata