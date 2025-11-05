Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 5 Novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Massimiliano Rais, giornalista di Videolina – Marina Café Noir lascia Cagliari: il festival letterario trasloca dopo 23 anni

Kry Fisso Ridendo, influencer – Kry Fisso Ridendo, l’influencer sardo dal cuore grande

Giuliana Lorenzo, scrittrice – Giuliana Lorenzo porta “Ital Volley” al Festival del Libro Sportivo

Luigi Barnaba Frigoli, giornalista di UnioneSarda.it – Le anticipazioni dal sito UnioneSarda.it

