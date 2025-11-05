Caffè corretto, la puntata del 5 novembre: il Marina Cafè Noir lascia CagliariConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 5 Novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Massimiliano Rais, giornalista di Videolina – Marina Café Noir lascia Cagliari: il festival letterario trasloca dopo 23 anni
Kry Fisso Ridendo, influencer – Kry Fisso Ridendo, l’influencer sardo dal cuore grande
Giuliana Lorenzo, scrittrice – Giuliana Lorenzo porta “Ital Volley” al Festival del Libro Sportivo
Luigi Barnaba Frigoli, giornalista di UnioneSarda.it – Le anticipazioni dal sito UnioneSarda.it