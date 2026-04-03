Gr regionale del 3 aprile, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Medio Oriente: il Ministro Crosetto scrive al Segretario Onu. Ieri un razzo ha colpito la base di Shama in Libano dove opera la Brigata Sassari. Nessun ferito
Carburanti: prorogato sino al 1° maggio il taglio delle accise
Export: dai dati elaborati dall’Uficio Studi di CNA Sardegna esportazione nel 2025 sono calate dell’11,4%
Cagliari: da domani i bus elettrici del Ctm lunghi 18 metri da Piazza Matteotti all’Ospedale Marino
“Informatore Sportivo 360”: gli ospiti della trasmissione di Carlo Alberto Melis
Calcio: vigilia di Sassuolo-Cagliari. Recuperato Borrelli. Oggi parla Pisacane. Domani pre-partita su Radiolina dalle 14:30