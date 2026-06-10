Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 10 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini, Giornalista di Radiolina – Cagliari, mercato e Mondiale: Mina protagonista mentre il futuro dei rossoblù resta aperto

Saverio Gaeta, giornalista e scrittore – Biblioteca vivente a Cagliari: detenuti e cittadini faccia a faccia per abbattere i pregiudizi

Luca Saba, direttore Coldiretti Sardegna – Coldiretti in piazza a Cagliari contro la crisi del grano

Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Incidente mortale tra Sestu e Assemini: la vittima è un 44enne di Villaputzu

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