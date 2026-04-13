Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 13 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Alessio Moro, economista – Carburante e crisi nello stretto di Hormuz: perché i prezzi salgono e cosa rischiano le famiglie

Giovanna Pittalis, giornalista de L’Unione Sarda – Lollove, 5 milioni per il rilancio del borgo: turismo sostenibile e infrastrutture al centro

Enrico Pilia, capo redattore de L’Unione Sarda – Sinner domina e torna numero uno: impresa sulla terra e sogni azzurri

Laura Marongiu, marketing manager Notorious Cinema – Ritorno in sala per il documentario su Giulio Regeni

Paola Pilia, direttrice di Tele Costa Smeralda – Nastro Celeste: il podcast che racconta Maria Lai e l’anima di Ulassai

Stefania Meli, farmacista – Reset Fegato, il bestseller di Stefania Melis che spiega come ascoltare davvero il proprio corpo

Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Tragedia a Borore durante la festa di San Lussorio: muore cavaliere di 25 anni dopo una caduta da cavallo.

© Riproduzione riservata