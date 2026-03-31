radiolina
31 marzo 2026 alle 14:10
Caffè Corretto del 31 marzo: America’s Cup a Cagliari, tra entusiasmo e polemicheConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 31 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Alessandra Ragas, giornalista de L’Unione Sarda – America’s Cup a Cagliari: tra entusiasmo e polemiche la città si prepara al grande evento
- Enrico Collu, Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte – Settimana Santa a Iglesias: tradizione, silenzio e spiritualità nei riti secolari
- Fabio Carta, organizzatore di eventi – TonyPitony conquista Cagliari: boom di prevendite per il concerto evento del 20 luglio alla Fiera
- Camilla Mancini , scrittrice – Camilla Mancini racconta la sua verità: dal bullismo alla scrittura, il coraggio di essere fragili
- Veronica Fadda, giornalista di Unionesarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it
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