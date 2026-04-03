radiolina
03 aprile 2026 alle 11:54
Caffè Corretto del 3 aprile: caro voli, Pasqua da incubo tra prezzi alle stelle e voli sold outConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 3 Aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Fabiano Gaggini – giornalista de L’Unione Sarda – Sassuolo-Cagliari: le possibili scelte di Pisacane
- Alessandra Ragas – giornalista de L’Unione Sarda – Caro voli Sardegna, Pasqua da incubo: prezzi alle stelle e voli sold out
- Sara Marci – giornalista de L’Unione Sarda – Meteo Sardegna, tregua per Pasqua: temperature fino a 25 gradi
- Mons. Giuseppe Baturi – Arcivescovo di Cagliari – Venerdì santo, l’appello di Monsignor Baturi: “Costruiamo un mondo nuovo senza paura”
- Francesco Stagno – Medico – Sbarco sulla luna, il racconto di Francesco Stagno: “Un evento che fermò il mondo”
- Giacomo Pisano – scrittore – “Dove nessuno può vederti”, il romanzo di Giacomo Pisano ambientato a Cagliari
- Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Guerra in Libano: Italia chiede nuove regole ONU o ritiro dei militari dalla missione Unifil
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