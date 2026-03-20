radiolina
20 marzo 2026 alle 10:32aggiornato il 20 marzo 2026 alle 10:33
Caffè Corretto del 20 marzo: ospite il meteorologo Alessandro GalloConduce Paola Pilia
Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 20 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Deiana, capo redattore de L’Unione Sarda
- Lele Casini, giornalista di Radiolina
- Manuel Floris, direttore del Planetario de L’Unione Sarda
- Alessandro Gallo, meteorologo
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda
© Riproduzione riservata