Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 20 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giuseppe Deiana, capo redattore de L’Unione Sarda
  • Lele Casini, giornalista di Radiolina
  • Manuel Floris, direttore del Planetario de L’Unione Sarda
  • Alessandro Gallo, meteorologo
  • Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda
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