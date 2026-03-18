radiolina
18 marzo 2026 alle 11:34
Caffè Corretto del 18 marzo: Cagliari, la protesta del settore agricoloConduce Paola Pilia
Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 18 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giovanni Porrà, nuovo Alter Nos
- Battista Cualbu, presidente Coldiretti Sardegna
- Pierpaolo Cicalò, Isitituto Fernando Santi
- Carla Pacchiano, Fai Nuoro
- Lele Casini, giornalista di Radiolina
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda
© Riproduzione riservata