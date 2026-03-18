Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 18 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giovanni Porrà, nuovo Alter Nos
  • Battista Cualbu, presidente Coldiretti Sardegna
  • Pierpaolo Cicalò, Isitituto Fernando Santi
  • Carla Pacchiano, Fai Nuoro
  • Lele Casini, giornalista di Radiolina
  • Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda
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