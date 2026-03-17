Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 17 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini, giornalista di Radiolina
  • Marco Mainas, presidente confcommercio Sud Sardegna
  • Francesco Abate, giornalista de L’Unione Sarda
  • Enrico Pinna, regista
  • Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it
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