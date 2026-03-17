radiolina
17 marzo 2026 alle 11:27
Caffè corretto del 17 marzo: ospite il regista Enrico PinnaConduce Paola Pilia
Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 17 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina
- Marco Mainas, presidente confcommercio Sud Sardegna
- Francesco Abate, giornalista de L’Unione Sarda
- Enrico Pinna, regista
- Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it
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