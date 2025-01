Meta ha annunciato una «significativa» riduzione delle sue politiche di moderazione dei contenuti e la cessazione del suo programma di fact checking di terze parti. Per ora solo negli Stati Uniti.

«Ci libereremo dei fact checker e li sostituiremo con note della comunità simili a X, a partire dagli Stati Uniti», ha spiegato il fondatore e Ceo di Meta Mark Zuckerberg in un post sui social.

Il patron di Instagram e Facebook ha spiegato ulteriormente le motivazioni della svolta in un video: «I fact checker sono stati troppo politicamente di parte e hanno distrutto più fiducia di quanta ne abbiano creata. Quello che è iniziato come un movimento per essere più inclusivi è stato sempre più utilizzato per mettere a tacere le opinioni ed escludere le persone con idee diverse, è andato troppo oltre».

Zuckerberg ha tuttavia ammesso che il «compromesso» nella nuova politica di Meta potrà comportare che sulla piattaforma appariranno più contenuti dannosi.

Molti media legano questa svolta come una mano tesa da Zuckerberg a Donald Trump.

Il neo-nominato chief of global affairs di Meta Joel Kaplan, uomo vicino ai repubblicani, ha detto a Fox che le partnership di Meta con fact checker di terze parti erano «ben intenzionate all'inizio, ma c'è stato semplicemente troppo pregiudizio politico in ciò che scelgono di verificare e come». Nel nuovo cda è entrato un altro esponente di destra, Dana White, patron della Ultimate Fighting Championship (Ufc) che organizza eventi di arti marziali miste e storico alleato di Donald Trump.

