Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill Biden hanno reso omaggio a Elisabetta II.

Giunti a Londra in vista del funerale di Stato della sovrana, in programma lunedì, il numero uno Usa e la moglie si sono recati in Westminster Hall per una preghiera davanti al feretro della monarca morta lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni.

Nella capitale inglese in queste sono arrivati anche la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dal nuovo re d’Inghilterra Carlo III e dalla regina consorte Camilla a Buckingham Palace, dove la famiglia reale ha organizzato un ricevimento cui parteciperanno altri leader e i vertici del governo britannico.

Eventi funebri vietati, invece, per i rappresentanti della Russia, a causa della guerra provocata in Ucaina. Un’esclusione che Mosca, ha definito "profondamente immorale" e "blasfema".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata