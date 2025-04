L’Unione europea ha dato il via libera ai controdazi per rispondere agli Stati Uniti. Le tariffe, al 25% per gran parte dei prodotti, verranno applicate in tre tranche: la prima dal 15 aprile, la seconda dal 16 maggio, la terza dal primo dicembre.

Il via libera è arrivato in seno alla cosiddetta Comitatologia, procedura che prevede la partecipazione dei rappresentanti dei Paesi membri nel rilasciare un parere formale a atti di esecuzione della Commissione. Si è votato per alzata di mano, unico voto contrario è stato quello dell’Ungheria.

I dazi hanno un valore complessivo di 20,9 miliardi di euro, si apprende da fonti della Commissione. La riscossione sarà graduale: la prima tranche al via il 15 aprile vale 3,9 miliardi di euro, la seconda del 16 maggio vale 13,5 miliardi e la terza, il primo dicembre, 3,5 miliardi.

Le tariffe, precisa la Commissione in una nota, «possono essere sospese in qualsiasi momento, qualora gli Stati Uniti accettino una soluzione negoziata equa ed equilibrata».

«L'Ue – si legge ancora nel comunicato – ritiene che i dazi statunitensi siano ingiustificati e dannosi, in quanto provocano danni economici a entrambe le parti e all'economia globale». Si ribadisce dunque la «netta preferenza per la ricerca di soluzioni negoziate con gli Stati Uniti, che siano equilibrate e reciprocamente vantaggiose».

