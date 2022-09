Gli Stati Uniti commemorano il ventunesimo anniversario dell’attacco al World Trade Center dell’11 settembre 2001. Ma al lutto per le 2.977 vittime mietute dal terrorismo jihadista nel “giorno che cambiò il mondo”, quando due aerei vennero fatti schiantare contro le Torri Gemelle di New York – quest’anno si uniscono anche le polemiche.

Dopo oltre quattro lustri dall’apocalittico attentato ordito da Al Qaeda, i processi alle “menti” del piano per colpire l’America al cuore non sono ancora stati celebrati.

Khalid Shaikh Mohammed e altri quattro terroristi di spicco collegati all’attacco, detenuti nel carcere di massima sicurezza a Guantanamo, a Cuba, restano ancora in attesa di giudizio, con le udienze che ripetutamente cancellate o rinviate.

Uno smacco per le famiglie delle vittime, che ancora attendono di avere giustizia.

In questi giorni James Connell, uno degli avvocati dei terroristi reclusi, ha detto che le parti stanno ancora cercando di raggiungere un accordo preliminare in modo da evitare un processo per arrivare a delle sentenze minori ma ugualmente lunghe.

David Kelley, l’ex procuratore di New York che ha co-presieduto l'indagine nazionale del ministero di Giustizia sugli attacchi, ha invece definito ritardi come “il fallimento nel perseguire un'orribile tragedia”.

Ma le famiglie delle vittime delle Twin Towers protestano anche contro l’attuale sindaco di New York Eric Adams, per un torneo di golf femminile organizzato nella Grande Mela nel club di Donald Trump, sponsorizzato dall’Arabia Saudita.

Quindici dei 19 attentatori dell'11 settembre erano sauditi e in molte inchieste sull’attacco lo Stato arabo è stato direttamente o indirettamente tirato in ballo.

Per questo i familiari di chi ha perso la vita nelle torri hanno chiesto ad Adams di cancellare l’evento, per rispetto.

Dal canto proprio, l'amministrazione del sindaco ha spiegato di avere le mani legate e di non poter né fermare legalmente l'evento, autorizzato quando in carica c'era il suo predecessore Bill de Blasio, né rompere il contratto con la Trump Organization.

