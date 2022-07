È stato ucciso dalle forze speciali francesi il 20enne che si è asserragliato in una casa di Douvres, dipartimento dell’Ain, dopo aver ammazzato cinque persone della sua famiglia, tra cui tre bambini. Era armato di un fucile e di una katana.

Gli agenti del Gign sono entrati in azione dopo che i negoziatori per una notte intera hanno tentato di mettersi in contatto con il giovane, infine è stato lanciato l’assalto finale terminato con l’uccisione del killer.

Le forze dell’ordine francesi non hanno fornito dettagli sui motivi per cui il 20enne ha agito.

(Unioneonline/s.s.)

