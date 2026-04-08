“Una Finestra sull’Universo – Speciale Artemis II” è un viaggio televisivo affascinante e accessibile che accompagna il pubblico dentro una delle missioni più attese della nuova era spaziale: il ritorno dell’uomo intorno alla Luna con il programma Artemis II della NASA.

A guidare il racconto è Manuel Floris, divulgatore e voce autorevole del Planetario de L’Unione Sarda, che conduce gli spettatori tra scienza, tecnologia e futuro dell’esplorazione umana nello spazio. Attraverso l'utilizzo delle immagini ufficiali prodotte dalla NASA durante la missione Artemis II, il programma alterna contenuti visivi spettacolari a spiegazioni chiare e coinvolgenti, rendendo comprensibili anche i temi più complessi. Ospiti di oggi: l’astrofisica Patrizia Caraveo, dirigente di ricerca dell’INAF, Presidente della Società Astronomica italiana; il fisico Paolo Ferri, ha lavorato all’Agenzia spaziale europea (ESA) dirigendo il dipartimento di operazioni spaziali.

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