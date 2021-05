Non solo marijuana, birre e somme di denaro per convincere i più riluttanti a vaccinarsi contro il Covid, cosa di cui vi avevamo parlato diversi giorni fa.

Gli Usa vanno oltre e nello Stato di New York il governatore Andrew Cuomo ha lanciato un altro incentivo per incoraggiare più persone possibile a vaccinarsi: ogni persona che si vaccinerà in uno dei centri statali tra il 24 e il 28 maggio riceverà un biglietto della lotteria di New York, il cui primo premio è di ben cinque milioni di dollari.

Negli Stati Uniti sono state finora somministrate oltre 279,3 milioni di dosi di vaccino, più di 160,1 milioni di cittadini ne hanno avuta almeno una, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc).

Il 60,5% degli adulti e l'84,9% degli over 65 hanno ricevuto almeno una dose, il 48,4% degli adulti e il 73,2% degli over 65 sono completamente vaccinati. Nell'ultima settimana, somministrate in media 1,8 milioni di dosi al giorno, contro un record di 3,4 milioni registrato ad aprile.L'obiettivo del presidente Joe Biden e' di avere il 70% della popolazione adulta con almeno una dose somministrata entro il 4 luglio.

E la vera sfida per raggiungere l’immunità di gregge sta nel vincere la diffidenza di molti cittadini, in gran parte repubblicani. Secondo un recente sondaggio, il 30% dei Repubblicani non vuole vaccinarsi, così come l’11% dei democratici.

Il numero di nuovi casi giornalieri di Covid-19 intanto continua a scendere: ieri poco più di 29.500, il sesto giorno consecutivo con meno di 30.000 casi, secondo i dati della Johns Hopkins University. La media sui sette giorni è di 30.263 nuovi casi, sotto i 33.497 della media sui 14 giorni, come avviene ogni giorno dal 17 aprile, segno che l'andamento è in calo. Sempre ieri 666 persone hanno perso la vita a causa del virus.

(Unioneonline/L)

