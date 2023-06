Continua la corsa contro il tempo per salvare gli occupanti del sommergibile disperso mentre era impegnato in un’immersione verso il relitto del Titanic. Le ore di ossigeno a disposizione dei cinque passeggeri sono sempre meno.

Martedì e mercoledì mattina erano stati individuati alcuni “rumori” sottomarini, suoni martellanti a intervalli di 30 minuti: l’oceano è pieno di suoni ma la segnalazione suggerisce che il “banging” rilevato è regolare e quindi può essere prodotto da una fonte umana.

All’interno del Titan c'è anche un ex sub francese, Paul-Henri Nargeolet, che dovrebbe conosce il protocollo per allertare i team: fare rumore per tre minuti ogni mezz’ora. Il contrammiraglio John Mauger della Guardia Costiera statunitense, che dirige le ricerche, ha riferito che secondo gli esperti e gli equipaggiamenti il rumore captato «è generato potenzialmente» dagli occupanti dello scafo ma che non ci sono conferme sulla sua natura. «Dobbiamo restare ottimisti», è stato l'invito del capitano Jamie Frederick, coordinatore dei soccorsi.

Va ricordato che in precedenti tentativi di soccorso sottomarino si è scoperto che questi rumori erano “falsi”, in particolare nel 2017 con il sommergibile argentino Ara San Juan: l'analisi successiva dell'audio accertò che si trattava di una fonte naturale. Quindi se le speranze di un miracolo sono leggermente salite, ci sono ancora numerose incertezze e sfide.

Se si riuscisse a localizzare il Titan negli abissi, recuperarlo sarebbe comunque un'enorme sfida logistica. E lo sarebbe ancor di più se si fosse incagliato tra i resti del Titanic. In ogni caso sarebbero necessari equipaggiamenti speciali, per la pressione enorme e la totale oscurità ad una profondità di 3800 metri.

I cinque passeggeri sono il milionario britannico Hamish Harding (58 anni), il businessman pakistano Shahzada Dawood (48) col figlio Suleman (19), l'esploratore e pilota di sommergibili francese Paul-Henri Nargeolet (77) e Stockton Rush (61), il patron di OceanGate, l'azienda proprietaria del Titan.

(Unioneonline/s.s.)

