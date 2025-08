Per Vladimir Putin, ciò che serve a Russia e Ucraina è una pace duratura che assicuri la sicurezza di entrambi i Paesi. I negoziatori ucraini – ha aggiunto il presidente russo citato dall'agenzia Interfax – hanno ventilato l'idea che questa soluzione venga trovata in un quadro di «sicurezza europea in generale». «E pensiamo che sia giusto», ha aggiunto.

«Abbiamo ascoltato le dichiarazioni dalla Russia. Se questi sono segnali di una reale volontà di porre fine alla guerra con dignità e stabilire una pace veramente duratura - e non un tentativo di guadagnare tempo - allora l'Ucraina ribadisce la disponibilità a incontrarsi a livello di leader in qualsiasi momento». Lo ha detto Volodymyr Zelensky su X. «Capiamo chi prende le decisioni in Russia e chi deve porre fine a questa guerra. Proponiamo di passare da scambi, dichiarazioni e incontri a livello tecnico a colloqui tra leader. L'America lo ha proposto. L'Ucraina lo ha sostenuto. È necessaria la disponibilità della Russia».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata