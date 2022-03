Le forze ucraine continuano la resistenza e hanno ripreso il controllo di due cittadine: Poltavka e Malynivka, nella regione sudorientale di Zaporizhzhia.

Nelle ultime 24 ore, fa sapere l’amministrazione regionale di Kiev, sono stati oltre 30 i bombardamenti di complessi residenziali e di infrastrutture nella regione: “Durante l'intero periodo della guerra – viene spiegato – distruzioni sono state registrate in 34 delle 69 comunità della regione di Kiev, ovvero il 49,2%. In totale, più di 500 obiettivi".

Il presidente Volodymyr Zelinsky in un video chiede con insistenza all’Occidente nuovi aiuti militari per salvare altri territori come Mariupol: “Ci servono altri tank e aerei. L'Ucraina - ha spiegato – non può abbattere i missili russi con fucili e mitra”, denunciando la lentezza nelle forniture al suo Paese e chiedendo, polemicamente: “Chi guida la comunità Euro-atlantica? È ancora Mosca, attraverso l'intimidazione?”.

“I nostri partner – ha detto ancora – hanno carri armati e sistemi di difesa aerea, ma semplicemente si stanno ricoprendo di polvere. Tutto questo serve per la libertà non solo dell’Ucraina ma anche dell’Europa. La posizione dell’Ucraina deve essere ascoltata. E se non la volete ascoltare sentite almeno le esplosioni che avvengono vicino al confine polacco. Oppure state aspettando che arrivino i carri russi?”.

Poi le accuse a Mosca che “sta facendo di tutto affinché nel nostro Paese avvenga la de-russificazione perché, per colpa vostra, gli ucraini che hanno sempre parlato in russo scelgono ora di allontanarsi da questa lingua associandola con esplosioni e omicidi”. Quei militari “hanno l’ordine di distruggere ospedali, scuole, chiese, memoriali dell’Olocausto, tutto ciò che rende il nostro un popolo. Ottanta anni fa i nazisti hanno cercato di prendere l’Europa allo stesso modo in cui agiscono gli occupanti dell’Ucraina. Nessuno glielo perdonerà. Dovranno risponderne, probabilmente non a Norimberga ma il senso sarà quello. Vedrete. Lo garantiremo”.

Intanto secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Kiev, un altro generale russo, il settimo, sarebbe stato ucciso: si tratta di Yakov Rezantsev, morto durante un attacco vicino a Kherson.

Gli aggiornamenti di ora in ora:

Ore 15.50 – Kiev: “Senza valore il referendum sull’annessione di Lugansk a Russia”

"Qualsiasi" falso referendum "nei territori temporaneamente occupati è giuridicamente insignificante e non avrà conseguenze legali". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, commentando l'ipotesi di una consultazione popolare nell'autoproclamata repubblica separatista di Lugansk per l'annessione a Mosca, che alla vigilia del conflitto ne aveva riconosciuto l'indipendenza, insieme quella di Donetsk. Il portavoce di Kiev, citato da Ukrinform, si è inoltre detto convinto che nessun Paese al mondo riconoscerebbe la validità del referendum.

Ore 15.35 – Prima intervista di Zelensky ai media russi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato oggi per la prima volta dall'inizio della guerra un'intervista ai giornalisti russi, che hanno promesso di pubblicare in serata l'intera conversazione senza censure. Lo riporta l'Ukrainian Pravda. La conversazione è durata due ore. Tra i giornalisti che hanno intervistato il presidente ucraino, il caporedattore di Meduza Ivan Kolpakov, il caporedattore di Dozhd TV Tikhon Dzyadko, lo scrittore e giornalista Mikhail Zigar e il corrispondente di Kommersant Vladimir Solovyov.

Ore 14.25 – Gli ucraini incendiano la sede dei militari russi

Manifestanti ucraini hanno dato alle fiamme un edificio, sede del locale distretto militare, che ospitava temporaneamente i militari occupanti russi, nella cittadina di Henichesk, sul Mare d'Azov, nella regione di Kherson. Lo afferma Serhii Khlan, deputato del Consiglio regionale di Kherson, citato dal Kyiv Independent.

Ore 14 – La Brigata Azov: “Putin ci chiama nazisti come scusa per stragi”

"Non c'è alcun legame tra noi e il movimento nazista. Il nostro scopo è salvare l'Ucraina e la sua integrità. Putin usa la sua propaganda per chiamarci nazisti per trovare un pretesto per uccidere gli ucraini". E' quanto sottolinea in un'intervista all'Ansa Maksim Zhorin, terzo comandante della Brigata Azov, attualmente operativo nell'Oblast di Kiev. "Ad Irpin in questi due giorni gli attacchi sono diminuiti, abbiamo distrutto alcuni tank russi e li abbiamo buttati nel fiume. Ora sono lì, assieme ai pesci", racconta Zhorin, tra i massimi esponenti del reggimento Azov e tra i combattenti che, nel 2014, cacciarono i russi da Mariupol.

Ore 13.45 – La Turchia: “Non bisogna bruciare i ponti con Mosca”

La Turchia e altre nazioni devono ancora parlare con la Russia per aiutare a porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha detto oggi il portavoce presidenziale della Turchia Ibrahim Kalin, citato da Reuters, aggiungendo che Kiev ha bisogno di più sostegno per difendersi. "Se tutti bruciano i ponti con la Russia, chi parlerà con loro alla fine della giornata?", ha affermato Kalin al forum internazionale di Doha, citato dal Guardian.

Ore 12.53 – Macron, “non userei la parola macellaio per Putin”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che "non utilizzerebbe" nei confronti di Vladimir Putin la definizione di "macellaio", usato per il presidente russo da quello americano Joe Biden. E ha aggiunto che non bisogna alimentare "una escalation né di parole né di azioni" in merito alla guerra in Ucraina. Il presidente francese ha fatto sapere che "domani o dopodomani" parlerà al telefono con Putin per organizzare un'operazione di evacuazione di civili dalla città di Mariupol.

Ore 12.52 – Blinken, nessuna strategia per un cambio di regime a Mosca

Gli Stati Uniti non hanno alcuna strategia per un cambio di regime in Russia: lo ha detto il segretario di Stato Antony Blinken in Israele dopo che ieri Joe Biden ha affermato che il leader russo Vladimir Putin "non può rimanere al potere". "Penso che il presidente e la Casa Bianca ieri sera abbia sottolineato semplicemente che Putin non può avere il potere di fare una guerra o impegnarsi in un'aggressione contro l'Ucraina o contro chiunque altro".

Ore 12.15 – Cerca di entrare con una granata nella metropolitana di Kiev, arrestato

La polizia di Kiev ha arrestato un uomo che cercava di entrare in una stazione della metropolitana della città con una granata e numerose munizioni: lo ha reso noto la polizia della capitale sulla sua pagina Facebook. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo e hanno trovato nella sua borsa una granata F-1, una miccia e 76 proiettili. Ora rischia fino a sette anni di carcere.

Ore 11.23 – Mosca, nella notte abbattuti 18 droni ucraini

I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto la notte scorsa 18 droni ucraini: lo ha detto oggi il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, secondo quanto riporta la Tass.

Ore 10.07 – Colpito un deposito di missili per la difesa aerea vicino a Kiev

Missili russi lanciati da navi nel Mar Nero hanno colpito e distrutto un deposito di missili e sistemi difensivi nei pressi di Kiev, secondo quanto afferma il ministero della Difesa di Mosca citato dalle agenzie russe. Il deposito, aggiunge il ministero, conteneva sistemi di difesa aerea S-300 e missili Buk. La stessa fonte precisa che il deposito di carburante colpito ieri nei pressi di Kiev, che riforniva le truppe ucraine nelle regioni occidentali del Paese, è stato raggiunto da missili a lunga gittata lanciati da aerei.

Ore 9.05 – Concordati due corridoi umanitari dal Donbass

Due corridoi umanitari nelle regioni di Donetsk e Lugansk sono stati concordati per oggi. Lo ha reso noto il ministro per la reintegrazione dei territori occupati dell'Ucraina, Iryna Vereshchuk, durante un briefing. "Ad oggi sono stati concordati due corridoi umanitari per le regioni di Donetsk e Lugansk: dalla città di Mariupol alla città di Zaporizhia con mezzi propri. Mentre è stata concordata l'evacuazione centralizzata in autobus da Berdyansk a Zaporizhia", ha affermato il ministro aggiungendo che 15 autobus sono in partenza da Zaporizhia su questo tragitto.

Ore 8.31 – Respinti gli attacchi russi a est

Le forze ucraine hanno respinto con successo gli attacchi russi nelle regioni di Donetsk e Lugansk (est) nelle ultime 24 ore: lo riporta il Kyiv Independent. Nello stesso periodo i soldati di Kiev hanno distrutto otto carri armati russi, 11 tra veicoli blindati e altri veicoli militari, e un mortaio. Secondo l'aeronautica ucraina, inoltre, sono stati abbattuti un aereo, 12 velivoli senza pilota e due missili da crociera.

Ore 8.21 – Kiev, “139 bambini sono rimasti uccisi”

Sono 139 i bambini ucraini rimasti uccisi nella guerra dall'inizio dell'invasione russa, secondo le informazioni dell'ufficio del Procuratore generale riportate su Telegram e citate da Ukrinform. Più di 205 sono i bambini feriti.

Ore 8.03 – “I russi cercano di accerchiare le forze ucraine a est”

Le forze russe cercano di accerchiare quelle ucraine davanti alle regioni separatiste nell'est del Paese: lo ha reso noto in un tweet il ministero della Difesa britannico nel suo rapporto di intelligence quotidiano sulla guerra in Ucraina. Allo stesso tempo i soldati russi stanno avanzando da Kharkiv a nord e da Mariupol a sud, ma il campo di battaglia nell'Ucraina settentrionale "rimane in gran parte statico con i contrattacchi ucraini locali che ostacolano i tentativi russi di riorganizzare le loro forze".

