La città di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale, è stata presa di mira questa notte da un "massiccio" attacco aereo russo: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Igor Terekhov, come riporta Rbc-Ucraina. «Kharkiv è sotto un massiccio lancio di razzi. In città ci sono state almeno sei esplosioni», si legge nel messaggio. Successivamente, il capo del presidio militare di Kharkiv, Serhiy Melnyk, ha reso noto che le forze russe hanno attaccato la città con missili a lungo raggio Kh-22 e S-300. Lo riporta Ukrinform.

«Il nemico sta colpendo ancora una volta dalla zona di Belgorod, con missili S-300 e Kh-22», ha scritto Melnyk, esortando i residenti a rimanere nei rifugi fino al cessato allarme. Da parte sua, la consigliera del capo del consiglio regionale, Natalia Popova, ha affermato su Telegram che non ci sono per ora notizie di eventuali feriti o vittime.

Esplosioni sono state udite questa mattina anche a Kiev, ha reso noto il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. Nella notte una mezza dozzina di città in tutta l’Ucraina sono state oggetto degli attacchi russi, fra le altre anche Leopoli (ovest) e Odessa (sud), come hanno riferito le rispettive autorità locali. Un allarme aereo generalizzato in tutto il Paese è stato attivato questa mattina intorno alle 5 (le 6 ora italiana).

