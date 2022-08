Nuovi attacchi russi sulla cittadina di Mykolaiv nel 177esimo giorno di guerra in Ucraina. L’allerta per attacco aereo è suonata poco dopo le 4 locali e subito dopo sono state udite forti esplosioni. Mykolaiv è stata oggetto di un attacco anche ieri, che ha provocato un morto e due feriti.

Dal summit a Lviv col presidente ucraino Zelensky, il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si è detto “gravemente preoccupato” per i combattimenti vicino al sito di Zaporizhzhia. Guterres ha avvertito che qualsiasi danno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina sarebbe un “suicidio”. “Dobbiamo dire le cose come stanno: qualsiasi potenziale danno a Zaporizhzhia sarebbe un suicidio”, ha precisato, chiedendo ancora una volta di “smilitarizzare” lo stabilimento, occupato dall’esercito russo. Dicendosi “gravemente preoccupato” per la situazione nella più grande centrale nucleare d’Europa, Guterres ha chiesto che non venga utilizzata “nessuna operazione militare di sorta”.

Nel frattempo un nuovo video che sta circolando online mostra la presenza di mezzi militari russi parcheggiati all'interno della sala turbine connessa a uno dei reattori della centrale nucleare: lo scrive la Cnn, aggiungendo di aver geolocalizzato e autenticato il filmato.

Oggi prosegue la visita di Guterres a Odessa, porto ucraino cruciale per la ripresa delle esportazioni di grano.

(QUI tutte le notizie sull’Ucraina)

(QUI tutti i video del conflitto)

Gli aggiornamenti di ora in ora:

Ore 9:30 – In Ucraina nessuna avanzata russa nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore i russi non hanno fatto alcuna avanzata e non hanno conquistato alcun nuovo territorio in Ucraina, come non accadeva dallo scorso 6 luglio. Lo scrive - citata da vari media fra cui Guardian e il Kyiv

Independent - l'Institute for the Study of War, un'organizzazione di studio no-profit basata negli Stati Uniti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata