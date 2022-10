Le truppe russe si preparano ad evacuare la popolazione civile da Kherson già annunciata a causa dell'offensiva ucraina. Lo ha detto il comandante delle forze russe in Ucraina, generale Serghei Surovikin, sottolineando che la situazione militare e tattica nella regione "è complicata".

Secondo Surovikin, è la Nato che "spinge Kiev" a continuare l'offensiva nella regione di Kherson. E non esclude “decisioni difficili”.

Surovikin ha poi specificato che i bombardamenti compiuti dalle forze ucraine sul ponte Antonovsky che attraversa il fiume Dnepr e la diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya hanno reso "difficile l'approvvigionamento di cibo alla città e ci sono problemi per le forniture di acqua ed elettricità". Tutto ciò, ha aggiunto, "non solo complica notevolmente l'esistenza dei cittadini, ma crea una minaccia diretta alle loro vite". Da qui la necessità di evacuare i civili.

La giornata di ora in ora:

Kiev: “In Lugansk i russi riducono in cenere le zone liberate”

Nella regione di Lugansk, le forze armate ucraine hanno respinto gli attacchi russi nella direzione di Bilogorivka, liberata a settembre: "I russi stanno bombardando località liberate riducendole in cenere", ha affermato il capo militare regionale in esilio Sergii Gaidai, citato da Ukrainska Pravda. "Ieri sono state attaccate Stelmakhivka in direzione Kupyansk, Grekivka, Nadiya, Bilogorivka e Novoyehorivka in direzione Lymansk". Gaidai ha spiegato che i progressi per liberare dai russi la regione sono più lenti della spinta ucraina a Kharkiv, perché "è nel Lugansk che sono confluiti tutti i soldati fuggiti da Kharkiv". Inoltre, "le forze ucraine che combattono per riprendere il controllo di Lugansk devono affrontare "russi appena mobilitati, detenuti del gruppo Wagner e le attrezzature di difesa aerea che sono arrivate nella regione di Lugansk". Gaidai ha anche detto che "la leadership della cosiddetta Repubblica popolare di Lugansk viene gradualmente sostituita da rappresentanti della Russia".

(Unioneonline)

