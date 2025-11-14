Nuovo, massiccio attacco russo contro l’Ucraina nella notte tra giovedì e venerdì.

Nel mirino anche la capitale Kiev, bersagliata con centinaia di missili e droni. I media riferiscono di esplosioni e incendi e il bilancio parla di almeno quattro morti e decine di feriti.

Per contro, Mosca afferma che 216 droni ucraini sono stati abbattuti sempre nel corso della notte sul territorio russo.

Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha evocato la resa a Pokrovsk, roccaforte ucraina nel Donetsk: «La decisione se ritirare le truppe spetta ai comandanti sul campo», ha detto il leader di Kiev.

