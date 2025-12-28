A breve il via all’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. L’incontro a Mar-a-Lago, la residenza del presidente americano in Florida.

Il faccia a faccia è stato anticipato alle 19, le 13 negli Usa. Poco prima Trump, come annunciato sul suo social Truth, ha avuto un colloquio telefonico con Vladimir Putin: «Una chiamata costruttiva». Dopo l’incontro parleranno di nuovo.

«I presidenti di Russia e Stati Uniti – ha affermato il consigliere del presidente russo Yuri Ushakov, stando alle agenzie russe - condividono sostanzialmente lo stesso punto di vista sul fatto che la proposta di cessate il fuoco temporaneo avanzata dagli ucraini e dagli europei con il pretesto di prepararsi al referendum o con altre scuse non fa altro che prolungare il conflitto e rischia di portare a una ripresa delle ostilità».

La diretta:

Mosca: «Per la fine della guerra Kiev prenda una decisione coraggiosa sul Donbass»

La fine delle ostilità in Ucraina è possibile se Kiev prenderà una decisione coraggiosa sul Donbass, in linea con gli accordi russo-americani. Lo ha sottolineato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov durante un briefing a seguito del colloquio tra Putin e Trump. Lo riporta la Tass. «Per porre fine definitivamente (alle ostilità), Kiev deve, prima di tutto, prendere una decisione politica coraggiosa e responsabile, in linea con il lavoro svolto attraverso il canale russo-americano», ha affermato.

- IN AGGIORNAMENTO -

