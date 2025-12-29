palazzo chigi
29 dicembre 2025 alle 16:03
Proroga degli aiuti all’Ucraina: via libera dal Consiglio dei MinistriIl Governo Meloni approva il decreto per proseguire con il sostegno a Kiev nella guerra contro la Russia
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che contiene la proroga degli aiuti all'Ucraina.
È quanto si apprende al termine della riunione tenutasi a Palazzo Chigi e presieduta dalla premier Giorgia Meloni.
Il provvedimento rinnova il sostegno al governo di Kiev nel conflitto contro la Russia e autorizza la «cessione all’Ucraina di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari».
