Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che contiene la proroga degli aiuti all'Ucraina.

È quanto si apprende al termine della riunione tenutasi a Palazzo Chigi e presieduta dalla premier Giorgia Meloni.

Il provvedimento rinnova il sostegno al governo di Kiev nel conflitto contro la Russia e autorizza la «cessione all’Ucraina di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari». 

(Unioneonline)

