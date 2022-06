La guerra in Ucraina è al 124esimo giorno di combattimenti, con i russi che hanno lanciato un attacco missilistico nella regione sudoccidentale di Odessa utilizzando bombardieri Tu-22M, come riferisce stamani l'agenzia Ukrinform citando le autorità locali.

Almeno sei persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino, come ha riferito il consiglio comunale di Odessa su Telegram. "A seguito di un bombardamento su una zona residenziale di un villaggio diverse abitazioni e altri edifici sono stati distrutti e hanno preso fuoco, in un'area di circa 500 metri quadrati", si legge in un comunicato.

Proseguono invece i lavori del G7, che ha preso il via ieri in Germania con i leader pronti ad annunciare la messa al bando dell'oro russo. “Siamo uniti, è questo il nostro messaggio per Putin”, le parole del leader tedesco Olaf Scholz.

Gli Stati Uniti sono invece pronti a confermare la fornitura di un avanzato sistema di difesa missilistica terra-aria a medio e lungo raggio all’Ucraina. Il presidente, Joe Biden, che in questi giorni si trova in Germania, ha chiarito che gli Stati Uniti intendono trasferire “sistemi missilistici e munizioni più avanzate” all’Ucraina e ha aggiunto che Kiev ha richiesto a Washington i sistemi missilistici antiaerei Nasams. Secondo le fonti, oltre ai sistemi di difesa missilistica, gli Stati Uniti probabilmente annunceranno anche l’intenzione di trasferire a Kiev altri tipi di assistenza militare, tra cui munizioni e radar.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video)

La giornata di ora in ora:

Ore 8.50 – Kiev: “35.000 soldati russi uccisi dall'inizio della guerra”

Sono circa 35.000 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che si registrano anche 217 caccia, 184 elicotteri e 636 droni abbattuti. Lo riporta Ukrinform. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.552 carri armati russi, 771 pezzi di artiglieria, 3.687 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 14 navi e 139 missili da crociera.

***

Ore 7 - Bombardata Odessa: “Almeno sei feriti”

I russi hanno lanciato un attacco missilistico nella regione ucraina sudoccidentale di Odessa utilizzando bombardieri Tu-22M. Almeno sei persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino, come riferito dalle autorità locali

© Riproduzione riservata