Supporto all’Ucraina “finché sarà necessario”: è quanto si legge nella bozza del comunicato finale del G7 in Germania.

Un messaggio di solidarietà a Kiev, con l’impegno a fornire aiuti, a “mantenere la sovranità e l’integrità territoriale, a difendersi e scegliere il suo futuro”. Una condanna all’aggressione “brutale, non provocata, ingiustificabile” della Russia, “aiutata dalla Bielorussia”.

Sul fronte economico leader determinati a ridurre le entrate della Russia, comprese quelle provenienti dall’oro: “Rimaniamo inflessibili nell'impegno verso sanzioni coordinate e senza precedenti in risposta all'aggressione russa”, si legge nella dichiarazione finale. “Siamo impegnati ad aumentare la pressione sul regime del presidente Putin e i sui complici in Bielorussia”.

STOLTENBERG

Oggi, nel secondo giorno di lavori, è intervenuto anche il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg: “Al prossimo vertice di Madrid concorderemo un pacchetto di assistenza globale rafforzato, che includerà forniture sostanziali di supporto in settori come le comunicazioni sicure, i sistemi anti-drone e il carburante. A lungo termine, aiuteremo l'Ucraina a passare dalle attrezzature militari dell'era sovietica a quelle moderne della Nato e a rafforzare ulteriormente le sue istituzioni di difesa e sicurezza”, ha detto.

ZELENSKY

Zelensky, intervenuto in videocollegamento, ha esortato i leader a “fare tutto il possibile” per porre fine alla guerra entro fine anno. E ha invitato i sette Paesi a “intensificare le sanzioni”. Oggi, ha aggiunto Zelensky, “non è il momento di negoziare” e “bisogna intervenire per limitare il prezzo del petrolio russo”.

DRAGHI

“Putin non deve vincere. Noi restiamo uniti a sostegno dell'Ucraina”, ha detto durante la sessione di lavoro il premier italiano. “Dobbiamo continuare a lavorare su come imporre un tetto al prezzo del gas”, ha aggiunto Draghi, il leader che più spinge in questo senso.

