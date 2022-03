Ennesima notte di paura in Ucraina, con le sirene d’allarme che sono risuonate in 19 delle 24 province. “Vinceremo” è la parola d’ordine che il presidente Volodymyr Zelensky pronuncia in uno dei suoi ultimi video in cui mette anche in guardia la Nato: senza una no-fly zone, questo l’avvertimento, "è solo questione di tempo" prima che un missile russo cada nel territorio dell'Alleanza.

Nelle prossime ore sono due gli appuntamenti più importanti: un nuovo round di negoziati tra Mosca e Kiev e il vertice Usa-Cina a Roma tra il consigliere alla Sicurezza nazionale americano Jack Sullivan e il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Yang Jiech, il primo da ottobre.

Intanto a Mariupol la popolazione è allo stremo, cibo e medicine scarseggiano, e a Odessa si teme un’invasione delle truppe russe dal mare. Secondo il segretario del Consiglio nazionale per la Sicurezza e la difesa di Kiev, Oleksiy Danilov, Mosca hanno pianificato l'attacco nei giorni scorsi ma ha dovuto rinviare il tutto a causa delle cattive condizioni climatiche che hanno costretto la flotta a tornare a Sebastopoli, in Crimea.

