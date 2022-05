Potenti esplosioni – almeno due, secondo quanto confermato dal governatore regionale Vyacheslav Gladkov – si sono verificate nella città russa di Belgorod. Al momento non vengono date notizie su vittime o danni. Anche in Ucraina proseguono i bombardamenti nelle aree di Kharkiv, dove ieri ci sono stati otto morti civili, e Donetsk. Quattro le persone che hanno perso la vita a Lyman, vicino alla linea del fronte.

Le evacuazioni di civili da Mariupol dovrebbero riprendere oggi se, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “ci saranno tutte le necessarie condizioni”. Nelle scorse ore circa un centinaio di civili hanno potuto lasciare l’acciaieria di Azovstal. “Per la prima volta - ha affermato il numero uno di Kiev – questo corridoio vitale ha cominciato a funzionare. Per la prima volta c'è stato un vero cessate il fuoco di due giorni in questo territorio. Continueremo a fare tutto per evacuare la nostra gente da Azovstal, da Mariupol in generale. Questi corridoi umanitari sono uno egli elementi del processo negoziale in corso”. Intanto i servizi di sicurezza hanno smascherato e arrestato una spia russa che lavorava all’interno dello stato maggiore delle forze armate ucraine. A darne notizia è Oleksiy Arestovych, consigliere del capo dell'Ufficio del presidente Zelensky.

E da Mosca ci sarebbe già un piano per invadere anche la Moldavia, si legge sui media ucraini. Una “serie di indicatori” segnalerebbero un attacco nel prossimo futuro all'ex Stato sovietico che conta solo 3.250 soldati nel suo esercito. Attività sarebbero già state osservate nell'aeroporto di Tiraspol, capitale della non riconosciuta repubblica della Transnistria.

La giornata di ora in ora:

Ore 10:30 – A Mariupol iniziata l’evacuazione dei civili

È iniziata l'evacuazione dei residenti da Mariupol. Lo fa sapere il consigliere del sindaco della città portuale, Petro Andryushchenko, su Radio Svoboda, secondo quanto riporta l'Ukrainska Pravda. "Secondo le nostre informazioni, gli autobus sono partiti da Mariupol. Previo accordo, gli autobus raccoglieranno le persone nei villaggi di Mangush e Berdyansk", spiega. "È consentito anche unirsi alla colonna con mezzi propri. Ci auguriamo che migliaia dei nostri residenti di Mariupol che sono rimasti bloccati sulla strada da Mariupol a Zaporizhzhia arrivino a destinazione stasera o domani mattina".

Ore 10 – Kiev: “I russi preparano l'offensiva a Sloviansk nell'est”

Le forze russe stanno preparando un'offensiva verso Sloviansk, un'importante città ucraina nella regione di Donetsk. Lo riferisce l'esercito ucraino, stando alla Cnn e all'agenzia ucraina Ukrinform. L'offensiva prevede pesanti bombardamenti delle difese ucraine, ha affermato lo stato maggiore nel suo aggiornamento quotidiano. "Il nemico ha sparato contro le unità delle nostre truppe al confine tra Lyman e Siversk per estrometterle dalle loro posizioni e creare le condizioni per l'attacco a Sloviansk", si legge nella nota.

Ore 9:30 – Kiev: “Oggi distrutte due motovedette russe”

Le forze ucraine hanno distrutto questa mattina all'alba due motovedette russe classe Raptor vicino all'Isola dei Serpenti: lo ha reso noto il comandante in capo delle forze armate ucraine, generale Valery Zaluzhny, in un tweet del ministero della Difesa. "Il drone da combattimento Bayraktar funziona. Insieme per la vittoria!", ha aggiunto Zaluzhny.

Ore 8.57 – Erdogan, “possibile incontro con Putin in settimana”

“C'è una buona possibilità che entro la settimana avremo un incontro” con il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha affermato il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Anadolu, senza specificare se si tratterà di un incontro di persona.

Il leader turco ha aggiunto di ritenere che il suo Paese possa essere il luogo dove saranno prese misure per arrivare a una soluzione rispetto alla situazione in Ucraina orientale. Ieri, secondo quanto riportato da vari media turchi, il portavoce del presidente turco Ibrahim Kalin ha incontrato il capo di Stato ucraino Zelensky a Kiev durante una visita insieme al viceministro degli Esteri turco Sedat Onal.

Ore 8:17 – Kiev, deposito di grano distrutto da missili russi

Un attacco missilistico russo ha colpito un silo per il grano nella regione di Dnipropetrovsk (nell'est dell'Ucraina), distruggendo la struttura. Lo riferisce Ukrinform, citando il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, su Telegram.

