«Avrei voluto tirare il colpo finale per finire la buca, ma gli agenti del Secret Service mi hanno portato via». Così l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo il secondo attentato (fallito) che lo ha visto protagonista, questa volta al suo golf club di Palm Beach, in Florida.Il tycoon ha raccontato per la prima volta, in prima persona, quanto successo due giorni fa, non senza un pizzico di ironia. La ricostruzione è stata trasmessa in diretta su X, poi citata dalla BBC.

«Tutto era bellissimo – continua Trump – il posto era bello e tutto d'un tratto ho sentito dei colpi sparati in aria, credo forse quattro o cinque, e sembravano pallottole... ma poi che ne so? Ma quelli del Secret service hanno capito subito che si trattava di pallottole». «Ci siamo subito infilati nei caddy e ci siamo spostati in fretta per uscire dal campo da golf. Io ero con un agente e quell'agente ha fatto un lavoro fantastico. Il Secret Service ha fatto un gran bel lavoro, tutti hanno fatto un gran bel lavoro», conclude l’ex presidente.

Nel frattempo le indagini sul tentato assassinio proseguono senza sosta, con l’Fbi, il Secret Service e la polizia che non intendono lasciare nulla di intentato. I nodi da sciogliere sono molti, uno in particolare: non è infatti chiaro come Ryan Routh sapesse che il tycoon avrebbe giocato al club di golf di West Palm Beach e il timore è quello della presenza di una talpa all'interno dello staff. I tabulati telefonici indicano che l'uomo ha circolato nei pressi del club per 12 ore prima di essere fermato da un agente del Secret Service.

Contro Routh sono stati mossi per il momento due capi di accusa per reati federali: uno riguardante il possesso illegale di un'arma in quanto condannato in precedenza e l'altro per il numero seriale del suo fucile parzialmente cancellato. Ora rischia fino a 20 anni di carcere (e mezzo milione di dollari di multa). Ma il bilancio potrebbe crescere nel corso delle prossime udienze. La prossima è già fissata per il 23 settembre.

