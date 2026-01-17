Trump pronto ad abrogare le norme per il clima varate da ObamaIl presidente Usa vuole eliminare “Endangerment finding”, pilastro delle leggi di settore negli Usa
Il governo di Donald Trump si appresta ad abrogare un testo risalente a Barack Obama che costituisce il fondamento della lotta contro le emissioni di gas serra negli Stati Uniti.
Denominata “Endangerment finding” (dichiarazione di pericolo), questa decisione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente era stata adottata nel 2009: stabilisce che sei gas serra sono pericolosi per la salute pubblica e rientrano quindi nell'ambito degli inquinanti regolamentati dall'agenzia federale.
Il testo ha aperto la strada giuridicamente a numerose normative federali volte a limitare le emissioni dei gas che riscaldano l'atmosfera (CO2, metano...), a cominciare dai camion e dalle automobili, che emettono CO2 bruciando benzina.
La sua imminente revoca eliminerà quindi l'autorità normativa su cui si basava l'Epa per promulgare tali regolamenti e consentirà al governo Trump di abrogarli più facilmente a sua volta.
«Se finalizzata, sarebbe la più grande azione di deregolamentazione nella storia degli Stati Uniti d'America», ha dichiarato il capo dell'Epa, Lee Zeldin, durante una visita a uno stabilimento Ford in Ohio.
(Unioneonline)