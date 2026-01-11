L'amministrazione di Donald Trump invierà "centinaia di agenti federali in più" a Minneapolis "oggi e domani" per supportare il lavoro dell'Immigration and Customs Enforcement.

A dirlo è Kristi Noem, in un'intervista a Fox News. La segretaria per la sicurezza nazionale ha anche criticato le proteste contro la stretta sull'immigrazione, intensificatesi dopo la morte di Renee Good. Noem ha ribadito che la donna «ha cercato di investire l'agente» che l'ha uccisa, nonostante tutti i video emersi non lo dimostrino.

(Unioneonline)

