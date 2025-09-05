L'avvertimento
05 settembre 2025 alle 22:06
Trump minaccia l’Europa: «Fermi subito gli attacchi contro le aziende Usa»Il presidente americano: «Google ha già pagato 16,5 miliardi di dollari»
«Google ha anche pagato, in passato 13 miliardi di dollari in false richieste e addebiti per un totale di 16,5 miliardi di dollari. Quanto è folle? L'Unione Europea deve fermare questa pratica contro le aziende americane, immediatamente!».
A scriverlo su Truth è Donald Trump dopo aver minacciato nuovi dazi all'Ue definendo ingiusta la sentenza contro Google.
